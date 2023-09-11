Огнеборцы усмирили ночной пожар в карельской деревне

В Олонецком районе Карелии ночью загорелась баня.

В Отряде противопожарной службы Олонецкого района сообщили о пожаре, произошедшем в ночь на 11 сентября.

Информация о том, что в деревне Рыпушкалицы на улице Садовая горит баня, поступила в 1.48 минут.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек из пожарных частей Олонца и поселка Ильинский. Строение потушили, пострадавших не было.