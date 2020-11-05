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Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:53, 06 Ноября 2020
фото: © житель Чалны Даниил Жигалов/ИА "Республика"
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Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в 12.30 на улице Первомайской в Чалне загорелось деревянное здание поселковой администрации. Крыша горит открытым пламенем по всему периметру здания 6х15.

На месте происшествия работают 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

По словам пресс-службы ведомства к 13.20 огонь удалось локализовать.

"На пожаре погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, не исключено, что произошло замыкание проводки", - отметили в ведомстве.

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Комментарии

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Ткачев
2020-11-06 14:16:20
Чёта рановато начали жечь администрации. Идея ещё не стала материальной силой, не овладела, так сказать, массами.
Изя
2020-11-06 14:29:56
Ткачев, когда то же должно это было начаться . не зря же обнулялись на пеньках)))
кир
2020-11-06 14:07:03
Когда-то в Чалне и Матросах жили переселенцы из Америки. Приехали сюда на халяву, когда там депресняк начался. Сейчас потомки уже в Австралии. Тоже рванули на халяву.
Гость
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