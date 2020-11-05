Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в 12.30 на улице Первомайской в Чалне загорелось деревянное здание поселковой администрации. Крыша горит открытым пламенем по всему периметру здания 6х15.

На месте происшествия работают 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

По словам пресс-службы ведомства к 13.20 огонь удалось локализовать.

"На пожаре погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, не исключено, что произошло замыкание проводки", - отметили в ведомстве.