Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня в 12.30 на улице Первомайской в Чалне загорелось деревянное здание поселковой администрации. Крыша горит открытым пламенем по всему периметру здания 6х15.
На месте происшествия работают 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.
По словам пресс-службы ведомства к 13.20 огонь удалось локализовать.
"На пожаре погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, не исключено, что произошло замыкание проводки", - отметили в ведомстве.
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