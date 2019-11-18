Огонь повредил иномарку в Карелии

Пожар произошел 17 ноября в Костомукше, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.10 пожарно-спасательные подразделения в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Volkswagen Touran на ул. Калевалы у дома 52. В 9.20 пожар ликвидирован.

Сгорел моторный отсек и фары на площади 1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее автокран сгорел во время газорезочных работ в Прионежском районе.