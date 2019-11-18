Огонь повредил иномарку в Карелии

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Пожар произошел 17 ноября в Костомукше, сообщили в МЧС Карелии.
В 9.10 пожарно-спасательные подразделения в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Volkswagen Touran на ул. Калевалы у дома 52. В 9.20 пожар ликвидирован.
Сгорел моторный отсек и фары на площади 1 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее автокран сгорел во время газорезочных работ в Прионежском районе.
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