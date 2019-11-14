Автокран сгорел во время газорезочных работ в Карелии

Пожар произошел 13 ноября в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.47 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в КамАЗе в Заозерье на ул. Новослободской у дома 20. В 16.45 пожар ликвидирован.

Пожар произошел во время газорезочных работ.

Сгорел автокран.

Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее пожар в КамАЗе унес жизнь человека в Кондопожском районе.