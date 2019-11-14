Автокран сгорел во время газорезочных работ в Карелии

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Пожар произошел 13 ноября в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 15.47 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в КамАЗе в Заозерье на ул. Новослободской у дома 20. В 16.45 пожар ликвидирован.
Пожар произошел во время газорезочных работ.
Сгорел автокран.
Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее пожар в КамАЗе унес жизнь человека в Кондопожском районе.
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