Огонь прорывается в местах лесных пожаров, локализованных вблизи населенных пунктов Карелии

Новые случаи возгорания зафиксированы у поселка Найстенъярви и у Сегежи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По данным Минприроды Карелии, на 22:00 28 июля на территории республики зарегистрировано 25 пожаров, из них 15 действующих и 10 локализованных. Площадь действующих возгораний составляет 5811,7 га, на 188,7 га больше по сравнению с утренней сводкой.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на своей странице в соцсети. По словам руководителя региона, новых крупных очагов нет. Но есть случаи возгорания на старых пожарах.

Так, в Суоярвском районе вновь прорвался пожар, локализованный вблизи поселка Найстенъярви.

«Защитить поселок позволило решение оставить там резерв людей и техники: сегодняшнее возгорание на кладбище уже потушили. Поскольку подобные вспышки, пока землю не прольет хорошим дождем, возможны, там остаются дежурить МЧС и авиалесоохрана, местные жители. Всего задействованы около 90 человек. Тревожная обстановка, спасателей на другие пожары перебрасывать пока нельзя», - считает Артур Парфенчиков.

Кроме того, отдельные возгорания, возникшие внутри пожара, потушили в Волдозерском лесничестве в Сегежском районе. По словам главы республики, сейчас там работают 11 человек и 2 единицы техники. Кромку пожара проливают водой, прокладывают минполосы, на протяжении 1 км сделали отжиг.

«На месте локализованного пожара в деревне Большие Горы остаются представители лесничества и арендатора. Сотрудники лесоохраны переброшены на помощь в другой район», - сообщил руководитель республики.

Также продолжается авиационное патрулирование лесов. Вертолеты помогают тушить пожар на острове Путсаари в Ладожском озере.

Ранее сообщалось, что два больших пожара окарауливают в Карелии.