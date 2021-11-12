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Ограничено движение на трассе Карелии, где столкнулись лесовоз и камневоз

Новости. Общество
15:26, 16 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Проезд на участке трассе А-215 в Прионежском районе, где произошло ДТП с двумя автопоездами, не перекрывалось, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Напомним, сегодня, 16 декабря, в 10.35 в Прионежском районе, на 128 километре автодороги «Петрозаводск-Вознесенье» столкнулись два седельных тягача с прицепами — лесовоз и камневоз — столкнулись Авария случилась в районе села Педасельга. Автопоезда развернуло на проезжей части, которая оказалась перекрыта, сообщалось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации Упрдор «Кола», в результате происшествия на этом участке трассы автодороги А-215 временно ограничено движение, проезд не перекрывался и осуществлялся в реверсивном режиме.

По факту ДТП проводится расследование. Дорожные условия на месте происшествия соответствуют предъявляемым требованиям.

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Комментарии

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Горожанин
2021-12-16 15:49:34
Камневозам и лесовозам в Карелии уже тесно. Может попробовать что-то производить?!
Гость
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