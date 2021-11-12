Ограничено движение на трассе Карелии, где столкнулись лесовоз и камневоз

Проезд на участке трассе А-215 в Прионежском районе, где произошло ДТП с двумя автопоездами, не перекрывалось, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Напомним, сегодня, 16 декабря, в 10.35 в Прионежском районе, на 128 километре автодороги «Петрозаводск-Вознесенье» столкнулись два седельных тягача с прицепами — лесовоз и камневоз — столкнулись Авария случилась в районе села Педасельга. Автопоезда развернуло на проезжей части, которая оказалась перекрыта, сообщалось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации Упрдор «Кола», в результате происшествия на этом участке трассы автодороги А-215 временно ограничено движение, проезд не перекрывался и осуществлялся в реверсивном режиме.

По факту ДТП проводится расследование. Дорожные условия на месте происшествия соответствуют предъявляемым требованиям.