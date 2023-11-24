Огромная сосулька свисает с крыши дома на главном проспекте Петрозаводска

В ЕДДС попросили горожан быть предельно внимательными.

В Петрозаводске в доме № 36 по проспекту Ленина над входом в магазин «Дон Бутон» с крыши свисает большая сосулька, предупредили в городской ЕДДС.

Информацию передали для проверки и принятия мер в управляющую компанию ООО «Доверие».

Жителей города просят быть предельно внимательными и осторожными.