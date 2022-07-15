Охлопков пообещал встречу с патологоанатомом любителям злоупотреблять алкоголем

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поведал о вредной привычке россиян.
Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад, заявил Михаил Охлопков. Министр считает, что у любителей выпить плохие перспективы.
«За вами или за близкими, злоупотребляющими алкоголем, выбор, к кому попасть на приём: к терапевту, к наркологу или к патологоанатому», — сообщил он.
Охлопков пояснил, что иногда любители спиртного и их близкие не обращаются за квалифицированной медицинской помощью, а прибегают к методам «народной медицины» из интернета или обращаются к «частникам». По оценке министра, это неверный путь.
«Всё это ведёт к печальным последствиям. Нечистые на руку дельцы предлагают „прокапаться на дому“. На первый взгляд, все просто: поставил капельницу, устранил интоксикацию, и в ближайшее время пациент придет в норму. Но даже одна такая капельница может привести к непоправимым последствиям! Чем может осложниться неправильное лечение? Могут возникнуть
— судорожный припадок или серия припадков (состояние, напрямую угрожающее жизни);
— энцефалопатия Гайе-Вернике, амнестический синдром (хроническое и необратимое поражение нервной системы);
— отек головного мозга (чаще всего приводит к смерти);
— ухудшение общего соматического состояния (то есть обострение других заболеваний и риски, связанные уже с их прогрессированием)», — сообщил Михаил Охлопков.
Министр привел в пример женщину с тяжелыми осложнениями после лечения у частного нарколога, которая поступила в Республиканский наркологический диспансер.
Михаил Охлопков призвал не бояться наркологов.
«Знаю, что многие стесняются обращаться в наркологический диспансер. Стесняться не нужно. Вы можете воспользоваться услугами стационара анонимно. Для этого достаточно сообщить о своем желании врачу в приемном покое. Вам назначат лечение сразу и в полном объеме, так же, как и другим пациентам», — резюмировал министр.
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