Охотника за чужими деньгами и телефонами в райцентре Карелии закрыли в колонии на два года

Медвежьегорский районный суд наказал мужчину, который ранее находился в розыске.

Медвежьегорский районный суд приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима. Мужчина был признан виновным сразу в нескольких преступлениях, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Так, согласно материалам одного дела, он обвинялся в кражах денег и мобильных телефонов на территории Медвежьегорска. Ущерб от хищений составил более 27 000 рублей. Свою вину мужчина признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, которые он совершал в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам другого дела житель Медвежьегорского района обвинялся в причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.

В результате суд по совокупности преступлений назначил окончательное наказание - отправил мужчину на 2 года в исправительную колонию общего режима.

Приговоры в законную силу не вступили.