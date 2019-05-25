Охваченное огнем строение в Карелии спасали 11 пожарных

Пожарным не удалось спасти неэксплуатируемое строение в Кеми, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел 24 мая в 13.56в Кеми. Пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ул. Калинина, 4. В 14.20 пожар ликвидирован.

Строение сгорело.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.