Около 1,5 тысячи подростков смогут получить работу на предприятиях Карелии

В регионе в два раза увеличено финансирование трудоустройства подростков на предприятия экономики.

С 3 до 7 млн рублей увеличено бюджетное финансирование расходов работодателей на выплату зарплаты подросткам, которые трудятся в свободное от учебы время на предприятиях реального сектора экономики. В эти дни весенних каникул для юных жителей Карелии начались активные трудовые будни, сообщили в правительстве республики.

Подростки уже сейчас могут трудоустраиваются в Кондопожском, Кемском, Олонецком, Сортавальском районах и в Петрозаводске. В ближайшее время ребята приступят к временным работам и в других районах Карелии.

Школьники трудятся на предприятиях реального сектора экономики: ООО «ТК «Арт-Тревел» в Петрозаводске, ООО «Элит Профи» Кемского района, ООО «СпецЛесТранс» Олонецкого района, ООО Кондитерский Дом «Ассорти» Кондопожского района, ООО «Домострой» Сортавальского района.

В Петрозаводске 5 подростков приступили к работам в детско-юношеском центре, ребята изготавливают комплектующие для настольных детских игр (пазлов), упаковки — коробки.

Работодателям реального сектора при трудоустройстве подростков предусмотрена компенсация, ее можно получить за период, не превышающий двух месяцев со дня заключения трудового договора за фактически отработанное подростком время. Всего в течение года в Карелии предполагается трудоустроить не менее 1500 детей.

Из республиканского бюджета на организацию мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время предусмотрены 10 млн 381,4 тыс. рублей, из них 7 млн — на реальный сектор экономики. Средства пойдут на выплату материальной поддержки подросткам в период временного трудоустройства и на компенсацию затрат работодателей на заработную плату подросткам.

Также органы местного самоуправления выделили 5 млн 735 тыс. рублей на выплату заработной платы подросткам, трудоустроенным в муниципальные учреждения и организации.

На сегодняшний день в регионе сформирован реестр работодателей, готовых принять на работу несовершеннолетних в каникулярные периоды. Сейчас он включает 122 хозяйствующих субъекта. Традиционно дети будут востребованы в муниципальных образовательных учреждениях и на отраслевых предприятиях региона.

Ранее сообщалось, более 200 трудных подростков в Карелии попали под надзор шеф-наставников.