Около 200 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли за сутки в России

Всего в России на 7 июля зарегистрировано 694230 случаев COVID-19, за сутки – 6368, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 463880 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 9551. Всего вылечились более 66% инфицированных.

За весь период в России умерли 10494 человека. За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581. За минувшие сутки выявлено 50 случаев коронавируса. Среди заболевших – четверо детей.