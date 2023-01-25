Около 270 человек не пустили в Финляндию в январе через МАПП в соседнем с Карелией регионе

В первый месяц года через пункты пропуска, граничащие с Ленобластью, финские пограничники не пустили к себе 269 человек.

Как пишет 47 News, в январе на границе с Ленобластью в Финляндию не пустили 269 человек. Как правило, отказы были связаны с решением правительства Суоми ограничить въезд граждан Российской Федерации. За временной защитой на финляндской границе обратились 232 человека, а убежище попросили девять.

Всего в январе 2023 года финляндско-российскую границу через крупные пункты пропуска с Ленинградской областью пересекли почти 101 985 раз. Самым востребованным пунктом пропуска остается МАПП «Ваалимаа — Торфяновка», где в первый месяц года границу пересекали 65 990 раз.

Второй показатель на «Нуйямаа — Брусничное» - 25 052 раз. Третий на пункте пропуска «Иматра — Светогорск» - 10 943 пересечений, следует из данных Пограничной службы Финляндии.

В сравнении с январем 2022 года трафик через МАПП «Ваалимаа — Торфяновка» вырос на 129,7%, на МАПП «Иматра — Светогорск» на 126,5%, а через МАПП «Нуйямаа — Брусничное» упал на 8,2%. При этом отметим, что сравнивать январские показатели работы этих пунктов пропусков в 2022 и 2023 году не совсем корректно, так как для российских туристов Финляндия была закрыта до середины июля из-за коронавирусных ограничений.

В зону ответственности пограничников Юго-Восточной Финляндии также входит железнодорожный погранпереход «Вайниккала» и временный пункты пропуска «Париккала — Сювяоро» на границе Суоми и Республики Карелия. В этих местах в январе границу никто не пересекал.

Ранее сообщалось, Финляндия приостановила рассмотрение заявок на предоставления убежища россиянам.