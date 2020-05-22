890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Соседи в Петрозаводске не поделили место на парковке – пострадал автомобиль 11
Сегодня 11:38
Минздрав Карелии намерен изменить способ начисления выплат за борьбу с COVID-19 после жалоб медиков 6
Сегодня 14:39
Жители Карелии могут не платить комиссию за переводы 3
Сегодня 09:20
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 1
Сегодня 15:58

Около 300 растений высадили в микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
16:54, 22 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

На клумбах на улице Ровио и Сортавальском бульваре появились цветы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске Городской комбинат благоустройства приступил к оформлению клумб многолетними цветами.



Сегодня подрядчик высадил около 300 растений. На улице Ровио и Сортавальском бульваре появились хосты, астильбы, толстянка, лилейник, гейхеры, рудбекия и вербейник.

Работы по озеленению карельской столицы и составлению композиций на городских клумбах продолжатся. 



Ранее сообщалось, что всего в Петрозаводске в 2020 году планируется высадка 300 тысяч цветов, а также четырёх тысяч многолетних растений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 3
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 41
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 1
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»