Около 300 растений высадили в микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

На клумбах на улице Ровио и Сортавальском бульваре появились цветы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске Городской комбинат благоустройства приступил к оформлению клумб многолетними цветами.





Сегодня подрядчик высадил около 300 растений. На улице Ровио и Сортавальском бульваре появились хосты, астильбы, толстянка, лилейник, гейхеры, рудбекия и вербейник.

Работы по озеленению карельской столицы и составлению композиций на городских клумбах продолжатся.





Ранее сообщалось, что всего в Петрозаводске в 2020 году планируется высадка 300 тысяч цветов, а также четырёх тысяч многолетних растений.