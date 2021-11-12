Около 4,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за выходные

Об уборке Петрозаводска от снега рассказал сегодня, 6 декабря, на планерном совещании в администрации города начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Чтобы осуществлять работы по патрульной снегоочистке и решению коллапсовых ситуаций, мы наконец-то приступили к операциям второй очереди по текущему зимнему содержанию — начали вывозку снега. За выходные с улиц Петрозаводска вывезено около 4,5 тысяч тонн снега. Сумма весьма внушительная. Большой объем работ был проведен. На понимание — с начала зимнего периода общий объем вывозки снега составляет 6 тысяч тонн», — отметил Андрей Масляков.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, к работе по уборке города от снега привлечена дополнительная техника. Так, в воскресенье, 5 декабря, в Петрозаводске работала 41 единица техники, включая 4 грейдера, 15 погрузчиков и тракторных щеток.

«На утро сегодняшнего дня у нас вывезен снег с большей части центра города: площадь Ленина, проспект Ленина, улица Карла Маркса и площадь Кирова, улицы Куйбышева, Пушкинская. Локально отработаны данные мероприятия в разных районах города, в первую очередь в районе остановочных пунктов и пешеходных переходов. Данная работа будет продолжена. Наверное, говорить о том, что у нас что-то сейчас хорошо, не приходится, но положительнее подвижки есть. Мы видим, что тротуары, которые были закрыты снежным покровом до 50 см, пробиты, снег вывозится, дороги в отдаленных районах в порядок приводятся», — сказал Андрей Масляков.

Напомним, власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега.