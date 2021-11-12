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Около 4,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за выходные

Новости. Общество
10:36, 06 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска, архив

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Об уборке Петрозаводска от снега рассказал сегодня, 6 декабря, на планерном совещании в администрации города начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Чтобы осуществлять работы по патрульной снегоочистке и решению коллапсовых ситуаций, мы наконец-то приступили к операциям второй очереди по текущему зимнему содержанию — начали вывозку снега. За выходные с улиц Петрозаводска вывезено около 4,5 тысяч тонн снега. Сумма весьма внушительная. Большой объем работ был проведен. На понимание — с начала зимнего периода общий объем вывозки снега составляет 6 тысяч тонн», — отметил Андрей Масляков.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и транспорта, к работе по уборке города от снега привлечена дополнительная техника. Так, в воскресенье, 5 декабря, в Петрозаводске работала 41 единица техники, включая 4 грейдера, 15 погрузчиков и тракторных щеток.

«На утро сегодняшнего дня у нас вывезен снег с большей части центра города: площадь Ленина, проспект Ленина, улица Карла Маркса и площадь Кирова, улицы Куйбышева, Пушкинская.  Локально отработаны данные мероприятия в разных районах города, в первую очередь в районе остановочных пунктов и пешеходных переходов. Данная работа будет продолжена. Наверное, говорить о том, что у нас что-то сейчас хорошо, не приходится, но положительнее подвижки есть. Мы видим, что тротуары, которые были закрыты снежным покровом до 50 см, пробиты, снег вывозится, дороги в отдаленных районах в порядок приводятся», — сказал Андрей Масляков.

Напомним, власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега.

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Комментарии

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Изя
2021-12-06 13:34:09
Тоже надо собирать на отдых , компашка гены то одна ))) :)
Гражданин
2021-12-06 13:25:26
Товарищ Масляков - почистите проезжую часть у д.5 по пр. Октябрьскому - там расширение проезжей части - напротив стоматологии. Нужен трактор который собирет снег и перекинет его через ограждение на газон.
Сергеич
2021-12-06 11:46:04
Качество вывозки снега измеряется не в тоннах. А в очищенной площади.
кир
2021-12-06 12:44:17
Сергеич, это не мешает одно другому, вечно недовольные. :)
Гость
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