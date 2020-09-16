Около 50 детей в Карелии получили травмы в ДТП в 2020 году

За восемь месяцев этого года на дорогах рсепублики зарегистрировано 46 ДТП с участием детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

По итогам восьми месяцев в 46 авариях погибли 3 ребёнка, а 49 детей получили травмы. В целом по республике, число ДТП с участием детей сократилось (с 63 до 46), число пострадавших уменьшилось (с 64 до 49), отмечен рост числа погибших детей с 1 до 3. Смертельные ДТП произошли в Прионежском, Олонецком и Кондопожском районах.

Число ДТП с участием детей – пассажиров сократилось на 34% (с 29 до 19), два ребенка погибли. Число пострадавших в ДТП детей так же сократилось на 23% (с 30 до 17). Рост числа ДТП данного вида и числа пострадавших детей-пассажиров зарегистрирован в четырёх районах республики: в Лахденпохском, Суоярвском, Сегежском и Калевальском районах.

Зарегистрировано снижение числа ДТП (с 23 до 17) с участием детей-пешеходов, в 17 таких ДТП 16 детей травмированы, один ребёнок погиб (Кондопожский район).

Чтобы предотвратить подобные происшествия, с 21 по 25 сентября 2020 года на территории республики пройдет Неделя безопасности. Она будет посвящена вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Автоинспекторы и педагоги проведут профилактическую работу со школьниками и их родителями.

Ранее в Петрозаводске иномарка сбила 15-летнюю девочку.