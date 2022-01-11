890x80
Реклама
В 2022 году в Карелии пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений 29
11.01.2022 17:22
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма 2
11.01.2022 18:20

Около 55 жителей Карелии госпитализировали с пневмонией во время новогодних каникул

Новости. Общество
12:09, 12 Января 2022
фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Новости партнеров

За неделю 77 жителям республики диагностировали внебольничную пневмонию.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, с 3 по 9 января заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя на 30,1%. За это время было зарегистрировано 77 случаев.

Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели в 2,7 раза (меньше на 136 случаев).

Число госпитализированных с данным заболеванием составило 54 человека.

Ранее сообщалось, за первую неделю нового года в республике зарегистрировано 4125 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2022-01-12 13:06:12
Потом ещё какой-нибудь "Омидельт66" появится, остановиться-то уже невозможно.
drug
2022-01-12 12:25:29
Путин В.В. сказал сегодня, что через две недели будет резкий, значительный скачок заболевших с Ковид.
Чтобы эффективно работать в этом направлении, также нужна мобилизация учреждений здравоохранения разного уровня, добавил Путин.
Возник вопрос к Министру здравоохранения Карелии.
Если будет рост заболевания - будут новые ограничения.
Почему до сих пор не задействован санаторий в микрорайоне Ключевая.
Может пора уже и им поработать. Думаю главные врачи больниц в которых лечатся заболевшие поддержат меня.
кир
2022-01-12 13:13:18
drug, молодец, поддерживаю. Уже не первый раз. Может до них уже дойдет?
Саныч
2022-01-12 12:21:12
Почему "Около 55"??? Напишите сразу - 54.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска
05.01.2022, 12:04
Мэр Петрозаводска «зацепил вирус»

Аналитика

11.01.2022 17:06
Политкухня
Что ждет Карелию в «выборный» год? 5
В республике пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений.
Уроки дружбы 8
11.01.2022 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 4
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»