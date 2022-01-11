Около 55 жителей Карелии госпитализировали с пневмонией во время новогодних каникул

За неделю 77 жителям республики диагностировали внебольничную пневмонию.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, с 3 по 9 января заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя на 30,1%. За это время было зарегистрировано 77 случаев.

Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели в 2,7 раза (меньше на 136 случаев).

Число госпитализированных с данным заболеванием составило 54 человека.

Ранее сообщалось, за первую неделю нового года в республике зарегистрировано 4125 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.