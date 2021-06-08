Около 60 байкеров ударят патриотическим мотопробегом по дорогам Петрозаводска

Масштабный патриотический мотопробег состоится в День России в Петрозаводске, сообщили в Петросовете.

Детали мероприятия «Петрозаводск – город воинской славы» с участием байкеров из региональных отделений мотоклуба «Ночные волки» обсудили участники заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию населения Петрозаводска под председательством депутата Петросовета Александра Анишина.

Праздничный мотопробег 12 июня, приуроченный ко Дню России, стал для карельской столицы ежегодной доброй традицией. Однако в этом году мероприятие, организаторами которого выступают Фонд «Эстафета поколений», мотоклуб «Ночные волки Карелия» и администрация Петрозаводска, станет еще более масштабным и по количеству, и по составу участников, отметил Александр Анишин. К патриотической акции присоединятся порядка 60 участников межрегионального мотопробега из Дмитрова, Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска и Белгорода.

- Планируется, что старт мероприятия состоится 12 июня в районе 15.00 у памятного места «Высота 168,5» под Петрозаводском, затем организованная колонна с российским триколором проследует к мемориалу Вечный огонь, где состоится возложение цветов, далее маршрут пройдет по главным улицам карельской столицы. На следующий день, 13 июня, участники мотопробега соберутся у набережной Онежского озера и посетят Центр Воинской Славы Петрозаводска,- рассказал об акции президент мотоклуба «Ночные волки Карелии» Геннадий Мазов.

Александр Анишин пригласил всех горожан, мотоциклистов и просто любителей мототехники поддержать патриотическую акцию.

- Приглашаем всех желающих присоединиться к мотопробегу, приуроченному к всенародному празднику День России. Уверен, что это зрелищное мероприятие, организованное в понятном для подрастающего поколения формате, станет хорошим поводом еще раз напомнить молодежи о великом прошлом своей страны и подвигах наших героических предков. Сам являюсь мотоциклистом и обязательно приму участие в мотопробеге, - сказал Александр Анишин.