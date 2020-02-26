Около 60 попугаев долетели до Карелии на самолете

фото: © Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Из петербургского аэропорта Пулково в Карелию отправились 57 попугаев, сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудники управления провели ветеринарный контроль 57 попугаев. Птицы прибыли в грузовой терминал аэропорта Пулково из Краснодарского края.

Инспекторы пограничного ветеринарного контроля убедились, что попугаи перевозятся без нарушений, а ветеринарные сопроводительные документы оформлены правильно.



После успешного прохождения контроля птицы отправились в адрес одного из зоомагазинов в Петрозаводске.

Ранее стадо редких овец завезли в Карелию.