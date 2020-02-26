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Около 60 попугаев долетели до Карелии на самолете

Новости. Общество
09:08, 27 Февраля 2020
фото: © Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
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Из петербургского аэропорта Пулково в Карелию отправились 57 попугаев, сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудники управления провели ветеринарный контроль 57 попугаев. Птицы прибыли в грузовой терминал аэропорта Пулково из Краснодарского края.

Инспекторы пограничного ветеринарного контроля убедились, что попугаи перевозятся без нарушений, а ветеринарные сопроводительные документы оформлены правильно.

После успешного прохождения контроля птицы отправились в адрес одного из зоомагазинов в Петрозаводске.

Ранее стадо редких овец завезли в Карелию.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-27 10:58:25
У нас в Карелии только попугаем вольготно :)
Dima
2020-02-27 09:22:51
Это новый состав карельского парламента?
Горожанин
2020-02-27 10:08:32
Dima, хорошая версия. А овцы зачем?
Гость
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