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Около 70% населения Карелии удовлетворены муниципальными властями, показал опрос

Новости. Общество
15:58, 28 Сентября 2020
фото: pixabay
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Онлайн-опрос, который проводится на официальном сайте правительства Карелии, показал, что около 70% его участников довольны работой муниципальных администраций.

На вопрос удовлетворены ли вы деятельностью главы муниципального района, однозначно "да" ответили 54,93% проголосовавших. Еще 18,94% выбрали вариант ответа "да, скорее удовлетворен".

Деятельностью администрации муниципального района (городского округа) безусловно удовлетворены 55% участников опроса. "Скорее удовлетворены" 20% проголосовавших.

Участникам опроса было предложено высказать отношение к работе отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-28 16:59:55
Ну допустим не 70% населения, а 70 % от участников опроса. И кто в таких опросах участвует известно, сами же бюджетники :)
однозначно
2020-09-28 16:06:16
Да :)
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