Около 70% населения Карелии удовлетворены муниципальными властями, показал опрос

Онлайн-опрос, который проводится на официальном сайте правительства Карелии, показал, что около 70% его участников довольны работой муниципальных администраций.

На вопрос удовлетворены ли вы деятельностью главы муниципального района, однозначно "да" ответили 54,93% проголосовавших. Еще 18,94% выбрали вариант ответа "да, скорее удовлетворен".

Деятельностью администрации муниципального района (городского округа) безусловно удовлетворены 55% участников опроса. "Скорее удовлетворены" 20% проголосовавших. Участникам опроса было предложено высказать отношение к работе отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".