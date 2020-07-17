Около 800 звонков поступило на телефон психологической службы в период пандемии коронавируса

Служба психологической помощи населению в условиях распространения коронавируса продолжает работать в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

С 1 апреля на телефон психологической службы поступило около 800 обращений, пишет министр здравоохранения на своей странице в "ВКонтакте".

"По телефону (+7) 900-458-43-36 опытные медицинские психологи Республиканского наркологического диспансера дадут рекомендации жителям республики, как сохранить спокойствие и благоприятный психологический климат и настрой в этот непростой период. Звонки принимаются специалистами ежедневно с 8 до 20 часов", - сообщил Михаил Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса.