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Около 800 звонков поступило на телефон психологической службы в период пандемии коронавируса

Новости. Общество
10:11, 18 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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Служба психологической помощи населению в условиях распространения коронавируса продолжает работать в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

С 1 апреля на телефон психологической службы поступило около 800 обращений, пишет министр здравоохранения на своей странице в "ВКонтакте".

"По телефону (+7) 900-458-43-36 опытные медицинские психологи Республиканского наркологического диспансера дадут рекомендации жителям республики, как сохранить спокойствие и благоприятный психологический климат и настрой в этот непростой период. Звонки принимаются специалистами ежедневно с 8 до 20 часов", - сообщил Михаил Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса.

 

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