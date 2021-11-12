Около 90 классов в школах Карелии отправили на карантин из-за заболеваемости коронавирусом

За неделю в 43 школах республики закрыли десятки классов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией выведены на карантин 87 классов. Это коснулось 43-х школ в Петрозаводске, Сортавальском, Беломорском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пудожском районах.

Кроме того, из-за коронавируса на карантин отправили 9-ть групп в 5-ти детских садах в Сортавальском, Лоухском, Прионежском, Пудожском районах.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 30 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10379.