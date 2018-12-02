Ольга Бузова выпустила футболку с ошибкой в надписи

Фанаты обратили внимание звезды на опечатку.

Ольга Бузова не только поет, танцует, ведет шоу «Дом-2» и кормит москвичей в собственном ресторане, но и выпускает одежду под своей маркой. Накануне она показала новые футболки с принтом в виде игральной карты и двусмысленной надписью. На карте масти червей написано следующее: "Пятница это - начало качалова и пи...", пишет "Узнайвсе".



фото https://www.instagram.com/olgabuzova_design

Доподлинно выяснить, что имелось в виду, поклонникам не удалось. Зато некоторые подписчики Бузовой, обладающие навыками корректора и дизайнера, указали Ольге на недостатки нового принта.

Во-первых, на футболке неправильно поставлено тире (после слова "это", а правильно было бы — после слова "пятница"). Кроме того, на принте напечатано не тире, а вовсе дефис. Просит Ольга за такую футболку три тысячи рублей.

В ответ на обвинения в халтуре и неграмотности Ольга сообщила хейтерам, что у нее два диплома о высших образованиях, а кроме того, она свободно владеет тремя иностранными языками.

Поклонники ехидно посоветовали Бузовой подучить родной язык (или, по крайней мере, нанимать квалифицированного дизайнера).