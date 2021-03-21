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Ольга Шмаеник: Музыкальные работники в сельской местности смогут получить бесплатные земельные участки

Новости. Общество
11:55, 22 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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В Заксобрание Республики Карелия внесен законопроект, предусматривающий бесплатное выделение участков земли для индивидуального жилищного строительства музыкальным работникам  на селе.

Авторами законопроекта стали первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович и депутат Ирина Кузичева.

По действующему региональному закону установлен перечень специальностей, работа по которым, если она является основной, дает право гражданам бесплатно получать земельные участки для ИЖС. Они передаются в безвозмездное пользование на срок до шести лет, в дальнейшем участки могут быть оформлены в собственность.

Инициатива предлагает дополнить указанный перечень специальностью  "Музыкальное образование".

Как рассказала один из авторов, первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, в первую очередь инициатива направлена на то, чтобы в сельской местности оставались жить и работать специалисты.

"Нам важно, чтобы как можно большее количество людей, работающих на селе, могли получить эту меру поддержки. Это, безусловно, поможет в развитии сельских территорий Республики Карелия", – прокомментировала Ольга Шмаеник.

Напомним, возможность получать земельные участки под ИЖС на безвозмездной основе работающим в сельской местности специалистам появилась в республике в 2017 году. Первоначально участки бесплатно выделялись работникам сфер образования и здравоохранения, затем к ним добавились работники социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные. В 2020 году в региональный закон были внесены еще изменения, которые позволяли выделять участки дошкольным работникам. Кроме этого, депутаты Законодательного собрания в 2019 году исключили из закона возрастное ограничение, которые наделяло правом получения земли только работников не старше 35 лет. С 2020 года право на получение земельного участка получили специалисты любого возраста.

Всего за период с 2017 года в Карелии специалистам на селе предоставлено в безвозмездное пользование уже более 60 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Среди получивших большая часть – работники сферы образования.

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