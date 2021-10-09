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Омбудсмен и офицеры сделают детей патриотами в Карелии

Новости. Общество
11:22, 09 Октября 2021
фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии / ВК

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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и общественная организация «Офицеры России» в республике подписали соглашение о сотрудничестве.

Детский омбудсмен Геннадий Сараев и общественники из «Офицеров России» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом информирует паблик уполномоченного.

Омбудсмен и общественники намерены, в частности, повышать престиж традиционных семейных ценностей и обучать детей патриотизму.

«Основной целью Соглашения является реализация проектов и программ, направленных на повышение ценности ребёнка и общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей во всех сферах жизнедеятельности детей и семей, а также совместная деятельность, направленная на патриотическое воспитание детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, а также правовое просвещение молодежи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска и детский омбудсмен решили действовать вместе.

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Комментарии

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Seven Gates
2021-10-09 13:12:14
Патриотизм нужно не воспитывать, а делать всё, чтобы человек сам хотел быть патриотом. К сожалению, окружающая действительнось в виде откровенной и законсперированной лжи представителей государства, лицемерия, антиобщественных действий, отвращает человека.
Русский
2021-10-09 13:07:08
яблочнутые не смогут просочиться, ибо доступ к детям для них закрыт. Как и ночному фотографу. Истерят в бессильной злобе.
Koira
2021-10-09 12:55:49
У берите свои поганые руки от детей, горе патриоты
Изя
2021-10-09 12:59:37
Koira, жуткие люди )))
Изя
2021-10-09 12:49:05
Патриотизм- последнее прибежище негодяев ( с ) )))
Любознательный чел
2021-10-09 12:26:34
Печально,когда "кто то" пытается сделать наших детей,внуков "патриотами", прекрасно знаем какими, может хватит кадетского училища, где скандалы в "воспитании" "патриотизма" мелькают в прессе...?!?
Саныч
2021-10-09 12:15:24
Безумие. Бедные дети.
stranger
2021-10-09 12:05:01
Предполагаю, насколько всеобъемлющ комплекс неполноценности на данной территории.
Гриша
2021-10-09 11:39:58
Шах и мат либеральной тусовке :)
Off
2021-10-09 13:24:17
Гриша/; Наташка ты ещё не общался с соколами Жириновского.. они тебе могут объяснить про шах - матом. :)
Вася
2021-10-09 11:38:43
До Киселева и Соловьева им пока далеко. Но мы в них верим )
Off
2021-10-09 11:34:35
Жалко к детей.
Изя
2021-10-09 12:49:58
Off, мне тоже ))))
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