Омбудсмен и офицеры сделают детей патриотами в Карелии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и общественная организация «Офицеры России» в республике подписали соглашение о сотрудничестве.

Детский омбудсмен Геннадий Сараев и общественники из «Офицеров России» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом информирует паблик уполномоченного.

Омбудсмен и общественники намерены, в частности, повышать престиж традиционных семейных ценностей и обучать детей патриотизму.

«Основной целью Соглашения является реализация проектов и программ, направленных на повышение ценности ребёнка и общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей во всех сферах жизнедеятельности детей и семей, а также совместная деятельность, направленная на патриотическое воспитание детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, а также правовое просвещение молодежи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска и детский омбудсмен решили действовать вместе.