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Новости. Криминал
12:55, 10 Октября 2019
фото: Следком Карелии

"Он ходил туда-сюда, маячил перед глазами"

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Студентки медколледжа видели подозрительного мужчину в форме цвета хаки за несколько часов до первого убийства, в котором обвиняют Антона Ипатова.

В Верховном суде продолжается рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого является Антон Ипатов.

Сегодня суд выслушал показания студенток медколледжа, которые рассказали, как в день первого убийства девушки, 19 сентября прошлого года, видели подозрительного мужчину, который будто бы выжидал кого-то рядом с общежитием.

"Я пришла с учебы. Около входа в общежитие стоял мужчина такой какой-то непонятный и смотрел постоянно вниз. Я не обратила особого внимания. Ну показалось, что странный. Потом я выходила неоднократно к общежитию покурить с девочками. И было видно, что он проходил мимо общежития, ходил вокруг да около. Со стороны депо стоял вот там вот около кустов. Потом я ушла с общежития. Пришла в общежитие часам к девяти. И, наверное, через минут пятнадцать я спустилась вниз покурить. И уже все произошло", – рассказала свидетель Ксения Р.

"Он высокий. Смотрел вниз. Капюшон. И цвет хаки", – так описала подозрительного человека студентка.

Показания в суде также дала еще одна студентка медколледжа Анастасия И. Она рассказала, что тоже видела в день убийства мужчину в хаки рядом с общежитием. Она указала, что на подозрительном человеке была поношенная камуфляжная куртка. Свидетель не разглядела лицо мужчины из-за темноты.

"Я несколько раз выходила покурить. Обратила внимание на то, что каждый раз, когда выходила, ходил очень подозрительный человек – несколько раз. Он был одет в форму цвета хаки. Мне показалось это очень странным. Я сказала девочкам, которые были со мной: почему он здесь ходит?", –рассказала свидетель.

Студентку насторожило, что мужчина будто бы ждал кого-то, причем находился не у крыльца, а в месте, где нет камер.

"Он ходил туда-сюда, туда-сюда, маячил перед глазами постоянно", – сообщила студентка.

Она рассказала, что позднее ей показывали изображения Ипатова. Она отметила, что по телосложению тот похож на замеченного ею человека. Гособвинитель предложил ей посмотреть на подсудимого и задал вопрос, похож ли он на того, кого она видела в день убийства.

"Похож", – сказала свидетель.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

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