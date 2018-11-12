16:07, 12 Ноября 2018
Онежский судостроительный завод поборется за госзаказ стоимостью 1 млрд. рублей
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Онежский судостроительно-судоремонтный завод намерен участвовать в конкурсе на получение заказа правительства Ямало-Ненецкого автономного округ на строительства новейшего грузопассажирского судна.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в Петрозаводск губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Власти ЯНАО планируют строительство первого в России судна типа "Вояж". Оно рассчитано на 250 пассажиров и перевозку автомобилей, оборудовано грузоподъемным краном в 10 тонн.
Длина судна – 85 метров, ширина – почти 14 метров.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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