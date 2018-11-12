Онежский судостроительный завод поборется за госзаказ стоимостью 1 млрд. рублей

Онежский судостроительно-судоремонтный завод намерен участвовать в конкурсе на получение заказа правительства Ямало-Ненецкого автономного округ на строительства новейшего грузопассажирского судна.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в Петрозаводск губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Власти ЯНАО планируют строительство первого в России судна типа "Вояж". Оно рассчитано на 250 пассажиров и перевозку автомобилей, оборудовано грузоподъемным краном в 10 тонн.

Длина судна – 85 метров, ширина – почти 14 метров.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".