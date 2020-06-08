Онежское озеро в Карелии стало одним из самых желанных мест для купания этим летом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где они будут купаться этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Большинство пользователей соцсетей поедут в Евпаторию купаться и отдыхать на Черное море. На втором месте – Ейск. В Азовском море планируют купаться 10,16% российских семей. "Бронзу" получила Карелия – россияне планируют отдыхать на Онежском озере.

Десять самых желанных мест для купания этим летом:

Евпатория (в Чёрном море), 60.16%;

2. Ейск (в Азовском море), 10.16%;

3. Карелия (в Онежском озере), 6.91%;

4. Ярославская область (в Рыбинском водохранилище), 5.28%;

5. Калининградская область (в Балтийском море), 4.88%;

6. Терская область (в озере Селигер), 4.07%;

7. Алтайский край (в озере Яровое), 3.25%;

8. Иркутская область (в озере Байкал), 3.25%;

9. Абрау-Дюрсо (в озере), 1.63%;

10. Бухта Теляковского в Приморье (в Японском море), 0.41%.



Ранее Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.