ОНФ проверил "дом с душком" в Матросах, про который писала "Столица на Онего"

Активисты ОНФ проверили качество домов для переселенцев из аварийного жилья в Карелии и выявили недостатки.

По данным пресс- службы движения, активисты ОНФ провели выездные рейды по домам в поселках Пряжа и Матросы Пряжинского района и в Петрозаводске. В ходе проверки общественники выявили немало недостатков.

Самым проблемным оказался дом №7 по улице Гагарина в Пряже. Новоселы получили ключи от квартир накануне 2019 г. и сразу обратили внимание, что над входными дверями в подъезды отсутствуют козырьки, нет почтовых ящиков и не все домофоны подключены. Во втором подъезде на окнах грибок. Жильцы нескольких квартир пожаловались на то, что дует с окон и с потолка, где находится отверстие для подвешивания люстр. В новостройке проблемы с вытяжкой, которая во многих помещениях не работает, и отоплением – батареи в комнатах холодные. В некоторых квартирах подтекает сантехника, а на окнах образуется конденсат. Плесень появилась и на окнах, и на стенах в жилых помещениях.

"Из 31 обследованной квартиры в 23 люди жаловались на те или иные недостатки. Дом №7 будет у экспертов ОНФ на особом контроле", – заявила член регионального штаба ОНФ Лариса Прокопенкова.

В поселке Матросы общественники побывали в трех домах на Пряжинском шоссе. В дом №27В переселенцы из аварийного жилья переехали в декабре 2018 года, но уже столкнулись с проблемой неотрегулированного отопления. В некоторых квартирах батареи в кухнях чуть теплые.

В доме №27А, который был сдан по программе в 2016 г., жильцы на протяжении длительного времени страдали от сильного запаха канализации. Во время рейда активистов ОНФ в здании, получившем название "дом с душком", запаха нечистот не ощущалось. Как выяснили общественники, в настоящий момент септик управляющей компанией откачивается своевременно, но жителям первого этажа теперь досаждает мошкара. Она летит из люка на лестничной клетке, откуда ранее распространялся неприятный запах.

Жители двух квартир дома №27Б, введенного в эксплуатацию в 2017 году, пожаловались на появившуюся плесень на потолках и стенах в ванных комнатах и сырость в туалете.

"Общая проблема трех домов в Матросах – это вода. Она подается из скважины и непригодна для питья. Для приготовления пищи воду приходится носить с колонки. Поэтому полностью благоустроенным это жилье сегодня не назовешь. Решить вопрос с новой скважиной жителям обещали летом. Мы выедем с контрольным рейдом в Матросы в сентябре", – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

Меньше всего замечаний у переселенцев из аварийного жилья к домам, построенным на Вьюжном проезде в Петрозаводске. При проверке домов №3, 5, 7 возникли вопросы по регулировке окон и качеству укладки линолеума.

"Новоселы с Вьюжного проезда не скрывали, что очень довольны новыми квартирами. Кто-то не обращает внимания на мелкие недоработки, кто-то отладил механизм взаимодействия с застройщиком, и проблемы достаточно оперативно устраняются. Но вопрос своевременной уборки контейнерных площадок здесь пока не решен. Мы обратимся в Минстрой республики с просьбой исправить все недостатки, выявленные в ходе наших рейдов", – отметил эксперт ОНФ в Республике Карелия Василий Катаров.