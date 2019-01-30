Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:49, 30 Января 2019
фото: https://onf.ru/

ОНФ проверил "дом с душком" в Матросах, про который писала "Столица на Онего"

Загрузка...

Активисты ОНФ проверили качество домов для переселенцев из аварийного жилья в Карелии и выявили недостатки.

По данным пресс- службы движения, активисты ОНФ провели выездные рейды по домам в поселках Пряжа и Матросы Пряжинского района и в Петрозаводске. В ходе проверки общественники выявили немало недостатков.

Самым проблемным оказался дом №7 по улице Гагарина в Пряже. Новоселы получили ключи от квартир накануне 2019 г. и сразу обратили внимание, что над входными дверями в подъезды отсутствуют козырьки, нет почтовых ящиков и не все домофоны подключены. Во втором подъезде на окнах грибок. Жильцы нескольких квартир пожаловались на то, что дует с окон и с потолка, где находится отверстие для подвешивания люстр. В новостройке проблемы с вытяжкой, которая во многих помещениях не работает, и отоплением – батареи в комнатах холодные. В некоторых квартирах подтекает сантехника, а на окнах образуется конденсат. Плесень появилась и на окнах, и на стенах в жилых помещениях.

"Из 31 обследованной квартиры в 23 люди жаловались на те или иные недостатки. Дом №7 будет у экспертов ОНФ на особом контроле", – заявила член регионального штаба ОНФ Лариса Прокопенкова.

В поселке Матросы общественники побывали в трех домах на Пряжинском шоссе. В дом №27В переселенцы из аварийного жилья переехали в декабре 2018 года, но уже столкнулись с проблемой неотрегулированного отопления. В некоторых квартирах батареи в кухнях чуть теплые.

В доме №27А, который был сдан по программе в 2016 г., жильцы на протяжении длительного времени страдали от сильного запаха канализации. Во время рейда активистов ОНФ в здании, получившем название "дом с душком", запаха нечистот не ощущалось. Как выяснили общественники, в настоящий момент септик управляющей компанией откачивается своевременно, но жителям первого этажа теперь досаждает мошкара. Она летит из люка на лестничной клетке, откуда ранее распространялся неприятный запах.

Жители двух квартир дома №27Б, введенного в эксплуатацию в 2017 году, пожаловались на появившуюся плесень на потолках и стенах в ванных комнатах и сырость в туалете.

"Общая проблема трех домов в Матросах – это вода. Она подается из скважины и непригодна для питья. Для приготовления пищи воду приходится носить с колонки. Поэтому полностью благоустроенным это жилье сегодня не назовешь. Решить вопрос с новой скважиной жителям обещали летом. Мы выедем с контрольным рейдом в Матросы в сентябре", – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

Меньше всего замечаний у переселенцев из аварийного жилья к домам, построенным на Вьюжном проезде в Петрозаводске. При проверке домов №3, 5, 7 возникли вопросы по регулировке окон и качеству укладки линолеума.

"Новоселы с Вьюжного проезда не скрывали, что очень довольны новыми квартирами. Кто-то не обращает внимания на мелкие недоработки, кто-то отладил механизм взаимодействия с застройщиком, и проблемы достаточно оперативно устраняются. Но вопрос своевременной уборки контейнерных площадок здесь пока не решен. Мы обратимся в Минстрой республики с просьбой исправить все недостатки, выявленные в ходе наших рейдов", – отметил эксперт ОНФ в Республике Карелия Василий Катаров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом.
Мэры-невидимки 5
Сегодня 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Снежные полигоны
29.01.2019 10:07
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2019 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
Сегодня 12:26
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»