ОНФ запустил опрос о домашней еде в школах

Проект ОНФ "За честные закупки" запустил новый опрос о питании в школах, чтобы выяснить масштабы и причины использования домашней еды, сообщается на сайте организации.

На днях Роспотребнадзор представил проект нового СанПиН по организации питания детей. После этого в СМИ появилась информация о том, что СанПиН запрещает приносить еду из дома, однако эта информация затем была опровергнута.

Проект ОНФ "За честные закупки" уже полтора года занимается вопросом организации социального питания в больницах, школах и детских садах. За это время по материалам проекта было возбуждено более 50 дел о нарушении антимонопольного законодательства в этой сфере, проводятся проверки с участием региональных органов власти, проведен опрос о качестве питания, охвативший почти 50 тысяч человек, а также сформирован доклад "Про питание", в создании которого приняло участие более 200 экспертов.

Пройти опрос можно здесь.