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«Они умирают десятками ежедневно»: депутаты предлагают срочно выделить выплаты «детям войны»

Новости. Общество
12:34, 01 Декабря 2022
фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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Жителям Карелии, имеющим статус «детей войны», предлагается выплачивать по 3 тыс. рублей к Дню Победы.

Такую поправку в проект бюджета Карелии на 2023 год внесла группа депутатов парламента республики.

Один из авторов поправки депутат Сергей Андруневич напомнил, что в 2021 году был принят закон о поддержке жителей Карелии, чье детство пришлось на годы Великой отечественной войны. Согласно этому закону, после получения статуса «детей войны» они получили единовременные выплаты в размере 1 тыс. рублей. Поправка в бюджет предусматривает дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей.

«На момент принятия закона летом 2021 года число „детей войны“ было 34 тыс. человек. Летом этого года их число составило 29 тыс. 500 человек. Они умирают десятками ежедневно. Если мы не примем сейчас закон, который позволит им получить первую выплату 3 тыс. рублей 9 мая 2023 года, то завтра может оказаться для многих из них уже поздно», — сказал Андруневич.

Против этой поправки выступил представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов. По его словам, для предоставления таких выплат необходимо сначала внести изменения в закон о «детях войны», и только потом принимать поправки к бюджету.

Большинство членов комитета проголосовало против предложенной инициативы.

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