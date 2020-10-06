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06.10.2020 21:56

Онищенко призвал женщин не носить каблуки ради мужчин

Новости. Общество
19:10, 07 Октября 2020
фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Геннадий Онищенко заявил, что ежедневная ходьба на 12-сантиметровых каблуках опасна для женского здоровья.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал женщин не носить туфли на высоких каблуках ради нестоящих того мужчин. Такой совет он дал во время пресс-конференции на онлайн-площадке МИА "Россия сегодня", сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, ежедневная ходьба на 12-сантиметровых каблуках опасна для женского здоровья. В своем послании Онищенко прозвал туфли "ходулями" и попросил россиянок от них отказаться. "Мужчины не стоят того. Это урон вашему здоровью, поверьте мне", — подчеркнул он.

В июле 2019 выяснилось, что смена кроссовок на каблуки оказалась опасной для здоровья. Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения города Москвы Зураб Орджоникидзе объяснил, что переход от спортивной обуви к туфлям на каблуках и наоборот вреден для опорно-двигательного аппарата, поскольку нога не привыкла к неудобной обуви.

 

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Комментарии

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Друг поца
2020-10-07 19:47:58
Можно подумать что они в каблуках весь день без остановок ходят?
Даже сексом заниматься с женщиной приятно ,когда она в каблуках!
Бездельник
2020-10-07 19:39:33
И тем не менее ходьба на высоких каблуках может приносить не только вред, но и пользу для здоровья. Помимо того, что женщина чувствует себя красивее и стройнее, ношение высоких каблуков помогает улучшению осанки — ходить сутулой на высоких каблуках значительно труднее, чем с прямой спиной. Оказалось также, что высокие каблуки не только способствуют укреплению икроножных и ягодичных мышц, делая ноги более привлекательными, но и усиливают кровоток в области органов малого таза, улучшая сексуальную жизнь женщин. В общем всё как всегда. Надо придерживаться меры и будет вам красота и здоровье. :)
Leopol'd
2020-10-07 19:38:33
Совсем плох стал...
тетка
2020-10-07 19:35:28
Он маленького роста, к тому же старенький уже., потому так и рассуждает. Женщины , носите каблуки и никого не слушайте!
кир
2020-10-07 19:50:27
тетка, не маленький он. 177 см, вес 72 кг. Вам бы так.
Уважаю Геннадия Онищенко как человека и специалиста.
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