Опасная кормовая кукуруза поступила в Карелию

Кукуруза из Курской области не прошла проверку на безопасность.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора установили факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Нарушения были допущены сельхозпроизводителем, занимающимся выращиванием и реализацией зерновых культур. Об этом рассказали в ведомстве.

Так, сельхозпроизводитель из Курской области торговал кормовой кукурузой с декларацией, где отсутствовали обязательные показатели безопасности, относящиеся к группе вредных примесей в зерне.

Продукция данного сельхозпредприятия поступила на территорию Карелии.

Россельхознадзора объявил сельхозпроизводителю и получателю продукции на территории Карелии предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.