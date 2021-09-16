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Опасную свалку в водоохранной зоне Онежского озера в Петрозаводске ликвидируют

Новости. Общество
16:12, 17 Сентября 2021

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Собственник отходов освобождает самовольно занятую территорию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура на основании публикации в интернете провела проверку информации о складировании отходов в водоохранной зоне Онежского озера в Петрозаводске.

Специалисты Росреестра, Роспотребнадзора, Минимущества Карелии, а также мэрии Петрозаводска вместе с работниками прокуратуры обследовали участок и выяснили, что предприятие по сбору вторсырья (бумаги и картона) складировала спрессованную макулатуру за границами своего участка.

Юридическое лицо, а также его руководитель были привлечены к административной ответственности за самовольное занятие земельное участка. В настоящее время собственник освобождает территорию от макулатуры.

Напомним, ранее мы писали об этой свалке опасных отходов, фото и видео которой горожане прислали в редакцию «Столицы на Онего». Проезд к Онежскому озеру в районе улицы Ригачина оказался заставлен упаковками спрессованного пластика, полиэтилена, картона. Читатели назвали это место у озера помойкой, опасаясь, что ближайший к месту складирования мусора район города может задохнуться в случае пожара на свалке. 

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