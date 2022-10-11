Опасный маневр на трассе в Карелии может стоить водителю лишения прав

В Кондопожском районе водитель микроавтобуса вылетел на «встречку» на глазах автоинспекторов.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел на трассе в Кондопожском районе. Водитель совершил опасный маневр. За выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД водителю грозит штраф 5000 рублей, либо лишение водительских прав до полугода.

За 11 месяцев по причине нарушений правил обгона с выездом на полосу для встречного движения произошло уже 54 ДТП, в которых погибли 7 и травмированы 78 человек.

Ранее сообщалось, в Карелии мотоциклист устроил аварию на встречной полосе.