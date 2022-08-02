Опасный маневр водителя из Мурманской области привел к групповому ДТП на трассе в Карелии

В Лоухском районе на трассе «Кола» произошла серьезная авария с двумя пострадавшими.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 7 августа, в 20.10 минут на 964 км федеральной автодороги «Кола» 28-летний водитель автомобиля Lexus из Мурманской области пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, он совершил съезд в кювет. Другая жительница Мурманской области, 43-летняя водитель автомобиля Renault, также во избежание столкновения с автомобилем Lexus выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение машины мурманчанки с автомобилем Freightliner.

В результате ДТП травмы получили водитель и 36-летний пассажир автомобиля Renault. В автомобиле Lexus никто не пострадал.

Ранее ГИБДД сообщила подробности ДТП с тремя пострадавшими на дороге Петрозаводск-Шелтозеро.