Опасный обгон для гостьи Карелии закончился в больнице

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, в которой пострадала жительница Мурманска.

Ранее в своем телеграм-канале «Антидот» министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что в ДТП недалеко от развилки на Медвежьегорск произошло ДТП, в котором пострадала женщина 1989 года рождения — жительница Мурманска. С травмами пострадавшую доставили в Медвежьегорскую ЦРБ.

В ГИБДД Карелии рассказали, что ДТП произошло сегодня, 5 декабря, в 15.28 в Сегежском районе.

По предварительным данным, жительница Мурманска 1989 года рождения ехала на автомобиле Kia в сторону Вытегры. При совершении обгона автоледи не справилась с управлением и выехала за пределы трассы, упав в кювет.

В результате аварии женщина получила травмы. Прибывшие на место ДТП врачи Медвежьегорской ЦРБ оказали разовую медицинскую помощь. От госпитализации, по информации Госавтоинспекции, мурманчанка отказалась.