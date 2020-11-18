Опекуны несовершеннолетних получат отсрочку от призыва

Забирать в армию не будут тех, у кого на попечении маленькие братья и сестры.

Отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предоставят опекунами или попечителями несовершеннолетних родного брата или сестры вне зависимости от того, один у них общий родитель или два. Соответствующий закон 18 ноября одобрил Совет Федерации, пишет "Парламентская газета".

Сейчас такая норма распространяется лишь на граждан, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Новый закон расширяет ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.