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Операция по увеличению ягодиц убила молодую женщину

Новости. Общество
19:40, 15 Февраля 2020
фото: © Фото: страница Скайя Берча в Facebook
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Операция по увеличению ягодиц стала причиной смерти молодой женщины в Великобритании.

Об этом ее молодой человек рассказал в Facebook в пятницу, 14 февраля. Как сообщил со ссылкой на страницу портал Lenta.ru, 31-летняя Мелисса Керр (Melissa Kerr) из Норфолка, Англия, отправилась в Стамбул на популярную операцию по увеличению ягодиц. В ходе процедуры медики перекачивали жир из живота и спины клиентки в ее ягодицы. Женщина не перенесла операции: причиной смерти назвали жировую и легочную тромбоэмболию (закупорка легочной артерии).

После случившегося молодой человек погибшей Скай Берч (Skye Birch) описал свои чувства в соцсетях и приложил к посту несколько совместных фотографий. «Все, что я хочу — снова быть вместе. Надеть помолвочное кольцо на твой палец и планировать нашу свадьбы вместе с твоей мамой и сестрой. Я буду любить тебя до последнего вздоха», - написал он обращение к Керр, которая должна была стать его невестой.

В ноябре 2019 года еще одна англичанка Лиа Кэбридж поехала в Турцию, чтобы сделать себе «бразильские ягодицы», но умерла во время операции. Мать троих детей заплатила за операцию в элитной клинике 6,5 тысячи фунтов (536,2 тысячи рублей) наличными. Кэбридж должны были удалить жир из талии и закачать его в ягодицы. Однако во время операции в вену женщины попал жир, после чего она пережила три сердечных приступа. 

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Комментарии

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новый
2020-02-15 21:23:19
Ей в детстве училка замечание сделала, что жопа тощая.
кир
2020-02-15 21:11:42
Пофиг. Писать больше не о чем. Срочно Поташова в командировку в Скандинавию.
nae
2020-02-15 20:55:56
Вывод - а нечего дурью маяться.
Гость
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