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Оправдательный вердикт присяжных заседателей кемского суда обвиняемому в убийстве женщины обжалован в Верховный суд Карелии

Новости. Общество
08:20, 16 Декабря 2022
фото: © DedMityay / shutterstock

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Муж убитой в Кеми женщины и районная прокуратура обжаловали решение присяжных заседателей местного суда, единогласно оправдавших мужчину, обвиняемого в убийстве сестры своей сожительницы.

Супруг убитой в Кеми 44-летней женщины обжаловал в Верховный суд Карелии оправдательный вердикт присяжных заседателей обвиняемому в этом преступлении гражданскому мужу сестры погибшей. С апелляционным представлением в Верховный суд обратился также исполняющий обязанности зампрокурора Кемского района Руслан Плотников. Об этом «Столице на Онего» сообщил известный петрозаводский адвокат оправданного мужчины Дмитрий Маслов.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 февраля 2021 года в квартире одного из домов Кеми произошло убийство 44-летней женщины — медсестры районной больницы. Она скончалась в результате нанесенных ей четырех ударов кухонным ножом в шею и голову. В квартире в это время находились ее хозяин, работающий помощником машиниста на железной дороге, его неработающая 39-летняя сожительница и ее старшая сестра.

Следствие обвинило в убийстве хозяина квартиры, его арестовали. Выяснилось, что вскоре после трагедии сожительница мужчины прибежала к соседям и попросила их вызвать полицию, что они и сделали. При этом, по словам соседей, на лице женщины имелась большая гематома, как выяснилось позднее, не единственная, и синяки, а на одежде много крови.

Правоохранители обнаружили тело убитой в ванной комнате, совмещенной с санузлом. Сожительница хозяина квартиры заявила им, что сестру убил он. Сам мужчина вначале отмалчивался, но спустя какое-то время стал давать показания. Как рассказал подсудимый на суде, в тот поздний вечер, устав на работе, он, после выпитого с сестрами спиртного, крепко уснул. И о трагедии узнал спустя некоторое время: когда проснулся, пошел в ванную умыться и обнаружил там убитую.

«Пожалев беременную сожительницу, которую со слов обвиняемого он „очень любил“ и не хотел, чтобы она в таком положении попала в тюрьму, мужчина попросил женщину, чтобы она „валила убийство на него“, — сообщил журналисту Дмитрий Маслов. — Но когда, находясь в СИЗО, он узнал, что сожительница, к сожалению, уже не беременна и убедился, что она прекратила с ним всяческие отношения, то рассказал на суде, как все обстояло на самом деле. И заявил, что никакого мотива для убийства сестры сожительницы у него не было и он этого не делал. Все шестеро присяжных ему поверили».
Поскольку присяжные вынесли оправдательный вердикт, судья Елена Белоусова освободила пробывшего под стражей более полутора лет мужчину в зале суда.

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