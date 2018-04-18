Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:01, 18 Апреля 2018

ОПРОС: Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?

По теме

Каким торговым и спортцентрам Петрозаводска грозит закрытие?
18.04.18 15:50
В Петрозаводске продают ферму по добыче криптовалюты
18.04.18 15:18
ФОТО: Незаконная уличная торговля в Петрозаводске ведется безнаказанно
18.04.18 14:18
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в Петрозаводске нужно переименовать улицу Халтурина. А каково ваше мнение?

Напомним, на заседании Совета при главе Карелии по русскому языку Артур Парфенчиков рассказал, что к нему обратился житель Петрозаводска с предложением переименовать улицу, носящую имя революционера Степана Халтурина.

Позднее, рассуждая в соцсетях о "недопустимости наличия в городе улицы в честь Халтурина", руководитель республики отметил, что Степан Халтурин, "в первую очередь ради своих идей, не будем обсуждать их, жертвовал жизнями других своих сограждан, включая и наших земляков".

"Свою жизнь за свободу отдавали наши земляки Лисицина, Мелентьева..., но никак не Халтурин", - резюмировал Парфенчиков.

Вы тоже считаете, что улицу Халтурина нужно переименовать? Или готовы поспорить с Артуром Парфенчиковым?

Принять участие в нашем опросе можно здесь.

По теме

Каким торговым и спортцентрам Петрозаводска грозит закрытие?
18.04.18 15:50
В Петрозаводске продают ферму по добыче криптовалюты
18.04.18 15:18
ФОТО: Незаконная уличная торговля в Петрозаводске ведется безнаказанно
18.04.18 14:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-18 16:14:00
А обителям этой улицы придется переделывать документы, потому шо чья-то левая нога, видите-ли, так захотела. Если хочешь поработать (на благо города) - ляг, поспи и все пройдет.
однозначно
2018-04-18 15:00:38
Говорят, что в районе этой улицы погребены мощи святого фаддея.
Горожанин
2018-04-18 14:58:00
Вроде тему "проехали". Но новое поколение "переименовывателей" подросло. Давайте улицы в порядок приводить, а не переименовывать не нами названное! Новыми именами называть можно только новые улицы
David
2018-04-18 14:28:23
Останьте от товарища! В его фамилии звучит вся суть российского устройства.
однозначно
2018-04-18 14:20:49
Сомневаюсь, что 41% хорошо знают историю города.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

Аналитика

Сегодня 15:16
Обществоведение
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:48
Личное мнение
Девять признаков плохой площадки автошколы
Мало кто, записываясь учиться на права, задумывается нед тем, что очень большую долю от общего времени занятий будет проводить на учебной площадке автошколы. А стоило бы!
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»