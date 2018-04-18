ОПРОС: Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в Петрозаводске нужно переименовать улицу Халтурина. А каково ваше мнение?

Напомним, на заседании Совета при главе Карелии по русскому языку Артур Парфенчиков рассказал, что к нему обратился житель Петрозаводска с предложением переименовать улицу, носящую имя революционера Степана Халтурина.

Позднее, рассуждая в соцсетях о "недопустимости наличия в городе улицы в честь Халтурина", руководитель республики отметил, что Степан Халтурин, "в первую очередь ради своих идей, не будем обсуждать их, жертвовал жизнями других своих сограждан, включая и наших земляков".

"Свою жизнь за свободу отдавали наши земляки Лисицина, Мелентьева..., но никак не Халтурин", - резюмировал Парфенчиков.

Вы тоже считаете, что улицу Халтурина нужно переименовать? Или готовы поспорить с Артуром Парфенчиковым?

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