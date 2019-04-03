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Новости. Общество
15:30, 03 Апреля 2019
фото: petrosovet.info

ОПРОС: Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?

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Автомобилисты Петрозаводска возмущены качеством городских дорог после зимы.

Социальные сети пестрят фотографиями пробитых шин и поврежденных колес. В городе ямами покрылись даже те дороги, которые ремонтировались совсем недавно.

Власти Петрозаводска объявили о начале ямочного ремонта на нескольких участках. А полноценный ремонт обещают с установлением стабильно теплой погоды.

Как вы считаете, почему в Петрозаводске каждый год проблема с ямами на дорогах?

Проголосовать можно здесь.

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