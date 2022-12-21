Опрос показал, сколько времени жители Петрозаводска тратят на бессмысленную работу

Петрозаводчане ответили на вопрос, какую часть рабочего дня они тратят на бессмысленные занятия.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения города. Петрозаводчане ответили, сколько времени они тратят на бессмысленную работу.

По средним оценкам, горожане проводят примерно 30% своего рабочего времени за бессмысленными занятиями. Больше всего времени на бесполезные дела уходит у программистов, менеджеров по продажам, системных администраторов и офис-менеджеров.

Среди опрошенных 19% посчитали, что тратят на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, 12% опрошенных — от 10 до 20%, а 10% горожан — от 20 до 30%. При этом 8% уверены, что занимаются бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 7% респондентов — более половины рабочего времени. По мнению 4%, то, что им приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла.

В среднем на деятельность, не приносящую очевидного результата, петрозаводчане расходуют 30% своего рабочего времени. Впрочем, 4 из 10 опрошенных сообщили, что на работе не тратят зря ни минуты.

Чаще всего уверены в бесполезной трате времени на работе уверены представители молодого поколения. Опрошенные с высоким доходом и высшим образованием чаще уверены, что не работают зря.