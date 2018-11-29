ОПРОС: Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?

Интересуемся у читателей, сколько они готовы потратить на подготовку к новогодним праздникам, на подарки и фейерверки.

Приближается Новый год. Скоро начнется предпраздничная суета: подарки, елки, наряды…

"Столица на Онего" решила узнать, сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?

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