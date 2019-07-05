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Новости. Общество
12:49, 05 Июля 2019
фото: © Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / vaivirga, Алина Полянина

ОПРОС: У вас есть кредит?

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В условиях постоянно меняющегося социально-экономического положения населения потребность в кредитах может возникнуть практически у каждого человека.

В условиях постоянных изменений в экономике и политике: введение санкций, девальвация национальной валюты, повышение цен на товары и услуги - меняется и социально-экономическое положение населения.

У многих людей появляются трудности, возникает потребность в кредитах и поисках дополнительных источников получения дохода.

Решили поинтересоваться: У вас есть кредиты?

Голосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-05 13:02:33
Еще бы уточнили в опросе на какие цели нищеброды кредит берут : на автокастрюлю, на отдых в Крыму, на айфон последней модели.
zanoza
2019-07-05 14:49:20
однозначно, вот такое про собственный народ говорить (нищеброды) -это последнее дело! Ты ведь тоже не из олигархов , а человек морально и физически изувеченный на чужих войнах ! Не воюй с собственным народом, это мерзко!
zanoza
2019-07-05 12:59:59
У нас народ подсажен на кредиты! Редко кто может обойтись без кредита при покупке квартиры или автомашины. Разве что чиновники из высших эшелонов власти могут себе такое позволить, у них одни часы стоимостью нашей ипотечной квартиры, за которую мы полжизни платим!
кир
2019-07-05 14:05:14
zanoza, вам бесплатно жильё давать, когда всё пропили и доску на крыльце прибить не можете?
Кредиты только на жильё давать надо то - принудительно на 25 лет. Тогда и пить будет не на что. Бесплатное переселение из трущоб надо отменить раз и навсегда.
zanoza
2019-07-05 14:43:40
кир, я поражаюсь вашей озлобленности на всех и вся! А кто дома в России в трущобы превратил ?Наше славное государство ,которое не проводило их капитальный ремонт! Бесплатное переселение из трущоб это то малое которое стало отдавать государство народу! Государственные предприятия выкачивают народные богатства из недр земли, вырубают леса и т.д., а народ от этого ничего не получает! Нашему государству перед народом не расплатиться никогда!
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