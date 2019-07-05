ОПРОС: У вас есть кредит?

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В условиях постоянно меняющегося социально-экономического положения населения потребность в кредитах может возникнуть практически у каждого человека.
В условиях постоянных изменений в экономике и политике: введение санкций, девальвация национальной валюты, повышение цен на товары и услуги - меняется и социально-экономическое положение населения.
У многих людей появляются трудности, возникает потребность в кредитах и поисках дополнительных источников получения дохода.
Решили поинтересоваться: У вас есть кредиты?
Голосовать можно здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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