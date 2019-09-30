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Новости. Общество
12:33, 30 Сентября 2019
фото: © РИА Новости. Максим Блинов

ОПРОС: Вы делаете заготовки на зиму?

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В Петрозаводске открывается очередная сельхозярмарка, где можно будет купить продукцию для консервирования.

В Петрозаводске на улице Инженерной с 4 по 13 октября в пройдет юбилейная 25-я сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке будут продавать картофель, морковь, капусту, свёклу, а также рыбную и мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, восточные сладости.

Кроме того, покупателям предложат сувениры, изделия промысловиков, саженцы и садово-огородный инвентарь.

Организаторы мероприятия специально подготовили бесплатные торговые места для пенсионеров, которые реализуют продукцию, выращенную на дачных участках.

Многие горожане посещают ярмарку, чтобы сделать запасы на зиму.

Интересуемся у наших читателей: Вы делаете заготовки на зиму?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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Горожанин
2019-09-30 13:49:41
Пытался пару лет покупать на ярмарке картошку - она вся невкусная, видимо кормовых сортов или на "химии". Выращиваю свою!
тетка
2019-09-30 13:49:33
Уже все давно заготовили и у дачников на продажу уже ничего не осталось. Хороша ложка к обеду.
Сергей
2019-09-30 12:40:13
Не заготавливают только лентяи.
кир
2019-09-30 13:00:17
Сергей, не 60-е годы, когда огороды были нужны для выживания. Ну, если в этом смысл жизни, который я не осуждаю, то флаг вам в руки. :)
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