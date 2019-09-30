ОПРОС: Вы делаете заготовки на зиму?

В Петрозаводске открывается очередная сельхозярмарка, где можно будет купить продукцию для консервирования.

В Петрозаводске на улице Инженерной с 4 по 13 октября в пройдет юбилейная 25-я сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке будут продавать картофель, морковь, капусту, свёклу, а также рыбную и мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, восточные сладости.

Кроме того, покупателям предложат сувениры, изделия промысловиков, саженцы и садово-огородный инвентарь.

Организаторы мероприятия специально подготовили бесплатные торговые места для пенсионеров, которые реализуют продукцию, выращенную на дачных участках.

Многие горожане посещают ярмарку, чтобы сделать запасы на зиму.

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