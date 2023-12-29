Опубликовали фото нежилого дома в Сортавале, в котором произошел смертельный пожар

Возгорание деревянного дома произошло 3 января.

Как сообщили в паблике «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала», 3 января 2024 в 22.05 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит нежилой дом номер 27 по ул. Бондарева.

На место направили 3 караул (РТП Уткин Н.) 38 ПСЧ г. Сортавала в составе 2 АЦ, а также дополнительные силы с ОП 38 ПСЧ по охране п. Хелюля. По прибытию подразделения дом был полностью охвачен огнем, имелась угроза распространения пожара на соседние строения.

После тушения в доме пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело женщины. Причина пожара устанавливается. Дом был не электрифицирован.

Как отметили в источнике, в доме собирались лица без определенного места жительства. Возможно, в сильные морозы они пытались согреться (версия не официальная).