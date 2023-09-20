Опубликовали рейтинг лучших школ Карелии по количеству поступивших в ведущие вузы страны

В первой пятерке оказались несколько петрозаводских лицеев и гимназия.

Рейтинг лучших школ Карелии по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, возглавил Университетский лицей. Об этом сообщили в официальном паблике республики Карелия со ссылкой на данные Центра развития образования.



Как отметили в источнике, в первой пятерке оказались лицей № 1, лицей № 40, Державинский лицей и гимназия № 30.



Всего в Карелии в 2023 году — около сотни золотых медалистов и 43 серебряных.

Напомним, вчера в Петрозаводске эвакуировали учеников первого лицея.