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Опубликован список оборудования, которое нельзя ставить на автомобили с 1 июля

Новости. Общество
16:51, 01 Июля 2021
фото: pixabay

С 1 июля под тотальный запрет попали тюнингованные автомобили - согласно новому закону о сертификации изменений в конструкции.

Как сообщает РИА Новости,  любая переделка, не оформленная производителем как заводская, теперь вне закона.

В списке распространенных доработок — перевод машины на газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой, установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов на кузове.

Менять галогеновые лампы на ксеноновые без разрешения тоже нельзя.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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