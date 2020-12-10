Опубликована видеозапись, как автомобиль сбил пешехода на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП, в результате которого автомобиль сбил пешехода на парковке возле автотехцентра в Петрозаводске, запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло днем 10 декабря на улице Шотмана.

Пешеход шел по территории парковки и не заметил, что сзади в его сторону движется автомобиль Toyota. Удар пришелся в спину пострадавшего, в результате чего он упал на землю.

Ранее в ГИБДД сообщили, что, по словам водителя, его ослепил солнечный свет.

Пострадавший получил травмы, ему оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

Момент ДТП зафиксировала камера виденаблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".