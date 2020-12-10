890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО) 2
10.12.2020 11:50
Бывшего главврача Прионежской больницы Карелии судят за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями 7
10.12.2020 15:42
Прокуратура Карелии обнаружила конфликт интересов у семейной пары, работавшей в лесничестве 1
10.12.2020 17:20
Власти Петрозаводска установили фонарь в одном из самых опасных районов города 2
10.12.2020 10:01
"Единая Россия" в Карелии приняла бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных" 11
10.12.2020 16:52
На финской границе выезжающим из Карелии будут делать тест на COVID-19 5
10.12.2020 14:54
Лошадь откусила нос жителю Петербурга, когда он полез к ней целоваться (ВИДЕО) 5
10.12.2020 21:30

Опубликована видеозапись, как автомобиль сбил пешехода на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 11 Декабря 2020
фото: "Мой дом"
Загрузка...

ДТП, в результате которого автомобиль сбил пешехода на парковке возле автотехцентра в Петрозаводске, запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло днем 10 декабря на улице Шотмана.

Пешеход шел по территории парковки и не заметил, что сзади в его сторону движется автомобиль Toyota. Удар пришелся в спину пострадавшего, в результате чего он упал на землю.

Ранее в ГИБДД сообщили, что, по словам водителя, его ослепил солнечный свет.

Пострадавший получил травмы, ему оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

Момент ДТП зафиксировала камера виденаблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
05.12.2020, 19:40
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»